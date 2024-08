Questo smartphone OnePlus costa solo 159€ su Amazon: è un AFFARE

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, in questo momento, c’è la possibilità di sfruttare una nuova offerta su Amazon dedicata all’ottimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 159 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: un best buy a questo prezzo

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno degli smartphone più completi da comprare in questa fascia di prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre a gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali, il supporto Dual SIM e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G al prezzo scontato di 159 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e permette di acquistare lo smartphone al nuovo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.