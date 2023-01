Questo smartphone da 89€ è super prestante: merito del suo SEGRETO

Lo so benissimo. Quando si legge di uno smartphone che costa così poco, la prima cosa che si tende a pensare è: “chissà quanto sarà lento!”. Ecco, in moltissimi casi è vero, ma oggi sono pronta mostrati che ci sono delle eccezioni. Alcuni terminali, come il BlackView A52 attualmente in sconto su Amazon, sono in grado di offrire un’ottima esperienza d’uso, super fluida.

Come ci riescono, a differenza degli altri? Grazie a un piccolo (grande) segreto! A bordo hanno il sistema operativo Android, naturalmente, ma non una normale versione. Si tratta dell’edizione “GO“, appositamente studiata per funzionare egregiamente anche su dispositivi base di gamma. Super leggera e versatile, ti permette di utilizzare il dispositivo senza rallentamento alcuno.

Ecco perché questo device è decisamente diverso dagli altri. Ecco perché, nonostante il prezzo super appetibile, c’è da fidarsi perché non deluderà le aspettativa. Approfitta dello sconto del momento per fare il tuo affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 89€ circa appena. Le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Ampio display da oltre 6,5″ e una batteria gigantesca da 5180mAh. A questo si affianca un design spettacolare e un affidabile lettore d’impronte digitali alloggiato direttamente sul tasto di accensione e spegnimento. Goditi un ottimo smartphone super fluido, con a bordo Android 12 dotato dell’ottima interfaccia utente Doke OS 3.0, bellissima e intuitiva.

Insomma, un dispositivo super completo, che adesso da Amazon puoi portare a casa a mini prezzo, grazie alle promozioni del momento. Tutto quello che devi fare per accaparrarti l’eccezionale smartphone BlackView A52 a mini prezzo è completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.