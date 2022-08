Questo smartband a 19€ nasconde una videocamera SPIA (microSD gratis)

Considerando l’entità dello sconto, non so quanto questa promozione rimarrà disponibile. Nel momento in cui ti scrivo, questo smartband con videocamera spia nascosta lo puoi portare a casa a 19€ circa appena, comulando due offerte. Un prodotto sicuramente unico nel suo genere, un gadget particolare e interessante.

Approfittando della promozione del momento, in omaggio ricevi anche una microSD da 32GB, utile per registrare quello che riprende la camera integrata nell’activity tracker. Tutto quello che devi fare per approfittarne è: spuntare il coupon in pagina, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “K6JXTXNV”. Lo porti a casa con un risparmio di oltre il 50% e le spedizioni sono rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Te lo anticipo: non è un Activity Tracker. La sua è solo una “copertura”. Quello che leggerai sul display, essenzialmente, è l’orario. Per il resto, questo dispositivo integra una videocamera – invisibile – che registra audio e video fino a 2 ore con ogni ricarica. Viene salvato tutto all’interno della microSD da 32GB che riceverai gratis insieme al prodotto. Quando lo desideri, la prendi e controlli sul PC il girato.

Un gadget sicuramente molto particolare, da usare con le dovute cautele perché – la presenza di una videocamera nascosta – lo rende uno strumento decisamente delicato. Ad ogni modo, un prodotto che sembra uno smartband, ma è tutt’altro, come questo è decisamente molto interessante. A questo prezzo poi, diventa imperdibile. Per provare ad accaparrartelo, se non è già finito, devi solo spuntare il coupon in pagina e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “K6JXTXNV”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

