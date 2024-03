Questo Smart TV QLED costa solo 299€ su Amazon (anche a rate)

Acquistare un nuovo Smart TV su Amazon diventa più conveniente: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare il TCL 43C641 al prezzo scontato di 299 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili. Si tratta di un TV QLED con pannello 4K da 43 pollici che può contare sulla piattaforma smart Google TV. Da notare che il TV è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili. Per chi cerca un modello più grande, invece, c’è il 55 pollici che costa 100 euro in più.

Smart TV QLED in offerta su Amazon: da prendere subito

Il TCL 43C641 è uno degli Smart TV più interessanti del momento. Dotato di un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, questo Smart TV ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni generali, in tutti i contesti di utilizzo, anche grazie alla piattaforma smart Google TV.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV di TCL al prezzo scontato di 299 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare, inoltre, che c’è il 55 pollici che costa 100 euro in più. Anche in questo caso è disponibile la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

