Questo Smart TV Panasonic da ben 50" e 4K al prezzo assurdo di 399€!

Vuoi migliorare il tuo angolo di cinema in casa tua? Panasonic TX-50MX700E è lo Smart TV di cui eri alla ricerca. Grazie a suoi 50 pollici di diagonale e una risoluzione 4K ha tutte le specifiche più ricercate. In questo momento è proposto a un prezzo veramente impressionante: 399,00€ rispetto al prezzo precedente di 473,98€.

Tutte le caratteristiche dello Smart TV Panasonic

Esplora un vasto mondo di contenuti grazie a Google TV, dove puoi accedere a una varietà di film, serie TV, app e giochi da piattaforme come Disney+, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch e Google Play. Grazie all’Assistente Google integrato, puoi controllare il televisore con la tua voce in modo intuitivo, cambiare canale, cercare contenuti e regolare le impostazioni senza alcuno sforzo. Inoltre, con la funzione Chromecast, puoi trasmettere facilmente foto, video e musica dal tuo smartphone o tablet direttamente sul grande schermo del televisore.

Le immagini straordinarie del Panasonic TX-50MX700E ti permettono di goderti una qualità visiva eccezionale, con risoluzione 4K Ultra HD che offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia HDR Dolby Vision ti regala colori più realistici, contrasti più profondi e una luminosità eccezionale, mentre il supporto per HDR10+ e HLG assicura una visione ottimale di qualsiasi contenuto.

L’esperienza audio è altrettanto coinvolgente, grazie al supporto di Dolby Atmos, che ti avvolge in un suono surround tridimensionale, e ai diffusori integrati di alta qualità che offrono un audio potente e cristallino.

Per i giocatori, il TV Panasonic offre una modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency che riduce il ritardo di input per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, insieme al supporto VRR che elimina lo screen tearing per un gameplay senza interruzioni. Con l’app Twitch integrata, puoi giocare o guardare i tuoi streamer preferiti direttamente sul televisore.

Guarda le tue serie TV e i tuoi film preferiti su questa Smart TV Panasonic per soli 399,00€.

