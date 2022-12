Questo Smart TV di Samsung è in SUPER OFFERTA su Amazon: costa 349€ (anche in 5 rate)

Se state cercando un nuovo TV per Natale in questo momento ma non volete spendere troppo, Amazon ha la proposta giusta per le vostre esigenze. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare un nuovo Smart TV Samsung al prezzo scontato di 349 euro invece di 479 euro.

Si tratta di uno sconto del 27% su di un modello completo ed in grado di offrire ottime prestazioni. Il TV in offerta è il modello UE43AU7190UXZT della linea Crystal UHD e può contare su di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili Amazon da 69 euro.

L’offerta è a tempo limitato ed è disponibile dal link qui di sotto:

Nuovo TV per Natale: questo modello Samsung costa solo 349 euro

Lo Smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon è compatibile al 100% con il nuovo digitale terrestre e può contare su di un comparto tecnico di ottimo livello. Il pannello LED da 43 pollici presenta una risoluzione 4K e grazie alla presenza della tecnologia Dynamic Crystal Color e del processore Crystal 4K sarà possibile godersi una resa cromatica di livello superiore. Non mancano le tante funzionalità smart con la possibilità di sfruttare appieno TizenOS e di poter contare anche sulla compatibilità con Alexa.

Trovare un TV così equilibrato e completo in questa fascia di prezzo non è facile. La proposta di Amazon sul TV di Samsung è, quindi, quella giusta. Disponibile al prezzo scontato di 349 euro con possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 69 euro, questo TV è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV economico da comprare a Natale. Per sfruttare l’offerta prima che le unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.