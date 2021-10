Questo robot è un gadget DA AVERE: 1,45€ su Amazon

Un robot carinissimo, con l'espressione degli occhi disponibile in 4 motivi differenti. Cos'è? Se non lo sai, non puoi indovinarlo: è un profumatore per auto ricaricabile con l'olio essenziale che più ti piace, oltre a quelli che riceverai in kit.

Un bellissimo oggetto di design, che da Amazon porti a casa a 1,45€ appena (spedizioni 1,99€): scegli il tuo preferito e completa velocemente l'ordine per portare a casa questo bellissimo gadget.

Robot profumatore: un delizioso gadget per auto

Immagina come starebbe bene in auto questo dispositivo, che dispone di supporto in silicone per essere fissato all'interno dell'abitacolo. Un complemento di design, che impreziosisce immediatamente l'interno della vettura.

Caricare il profumo che più ti piace è semplicissimo. Con uno scatto, lo apri e inserisci uno degli stick che riceverai in dotazione, già imbevuti di liquido profumato. Quando i tamponcini in dotazione saranno finiti, nessun problema: puoi inserirne di nuovi, imbevuti dell'olio essenziale che ti piace di più.

Prodotti come questi, a prescindere dal design, sono ricaricabili e hanno un tipo di manutenzione che è molto più economico di qualsiasi altro tipo di deodorante per auto. Con una boccetta di olio essenziale puoi fare una miriade di ricariche, basterà cambiare il tamponcino interno quando decidi di cambiare anche la fragranza.

Insomma, questo robot è una meraviglia, anche super utile. Su Amazon lo prendi a 1,45€ appena con spedizioni ultra economiche (1,99€): scegli il modello che preferisci e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. In omaggio ricevi 3 bastoncini profumati già pronti.