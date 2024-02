Questo robot aspirapolvere della TP-Link è in offerta ad un OTTIMO PREZZO

Il TP-link Tapo RV30 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre una pulizia avanzata e completa della tua casa, ora disponibile con uno sconto del 8%, a soli 369,99€. Un ottimo prezzo per un robot di fascia premium che fa dell’efficienza e della tecnologia di ultima generazione i suoi più grandi punti di forza.

Con una potenza di aspirazione di 4200Pa, questo robot aspirapolvere è in grado di rimuovere efficacemente detriti e polvere nascosta nei tappeti, garantendo una pulizia più profonda e potente. Grazie al sistema di svuotamento automatico con sacchetto per la polvere da 4 litri, il robot svuota automaticamente la pattumiera dopo la pulizia, mantenendo le tue mani libere fino a 70 giorni.

Il TP-link Tapo RV30 Plus è dotato di un sistema di navigazione LiDAR & Gyro Dual Navi che mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e ripetute pulizie e funzionando bene anche al buio. Inoltre, offre la funzione di combo aspirapolvere e mop, con un mop elettronico a 3 livelli che affronta i pasticci appiccicosi e il grasso da cucina per una pulizia più accurata.

Questo robot aspirapolvere offre una pulizia personalizzabile, consentendo di unire e separare le aree, impostare programmi di pulizia e personalizzare le modalità di pulizia per ogni stanza. Grazie alla batteria da 5000mAh, garantisce fino a 5 ore di pulizia continua senza dissolvenza. Inoltre, torna automaticamente al dock di ricarica quando la batteria si sta scaricando, quindi si riavvia esattamente da dove era stata interrotta, garantendo un’esperienza di pulizia senza interruzioni.

Il TP-link Tapo RV30 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato che offre prestazioni elevate, funzionalità intelligenti e una pulizia personalizzabile, rendendolo un'ottima scelta per mantenere la tua casa pulita e ordinata con la massima comodità e convenienza.