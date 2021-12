Questo Realme GT Neo 2 in offerta è da ACCATTARE

Se sei alla ricerca di un perfetto smartphone che ti possa garantire soltanto in meglio anche con un budget un po' più ristretto del solito, allora non puoi non prendere in considerazione questo perfetto Realme GT Neo 2 che in promozione su Amazon costa appena €371,85.

In poche parole se decidi di farlo diventare tuo te lo porti a casa con un risparmio che supera le €70 e che quindi ti strizza l'occhio.

Conta che puoi pagarlo anche con finanziamento a tasso zero se sei interessato e che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Realme GT Neo 2: lo smartphone che desideravi

Ti basta guardarlo per capire quanto questo smartphone sia eccezionale. Infatti con la sua estetica curata nei minimi dettagli ti regala fin da subito un'esperienza Premium di cui non potrai che essere soddisfatto. Realme GT Neo 2 è disponibile in colorazione nera e dalla sua parte ha una scheda tecnica veramente eccezionale.

In particolar modo ti mette a disposizione un display AMOLED con refresh rate a 120 hz che ti fa godere qualunque tipo di contenuto in modo praticamente perfetto. Applicazioni, gaming mobile e contenuti in streaming e tanto altro ancora non possono che diventare funzioni all'ordine del giorno.

Per supportare ogni tuo tipo di esigenza hai a disposizione un processore Qualcomm Snapdragon che supporta fintanto il 5G così navighi anche alle velocità più elevate. Non ti preoccupare perché sono installati anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per il massimo del comfort.

Ovviamente poi non mancano all'appello un sistema fotografico di ultima generazione con sensore principale da 64 megapixel e una batteria che ti permetterà di rimanere fuori casa per ore e ore senza mai preoccuparti. Dopotutto è presente anche la carica SuperDart 65 w.

Acquista subito il tuo Realme GT Neo 2 su Amazon a soli €371,85. Ricordati che per pagarlo con finanziamento a tasso zero non devi far altro che selezionare Cofidis come modalità di pagamento al momento del check-out.