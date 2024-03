Questo proiettore 4K è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%

Il proiettore Yaber V9 è una soluzione eccezionale per gli appassionati di cinema e gaming, grazie alla sua tecnologia avanzata e alla qualità dell’immagine senza compromessi. Con un prezzo speciale di 187€, ottenuto grazie a un codice sconto del 35% su Amazon, questo proiettore portatile 4k si pone come una scelta preminente per trasformare qualsiasi spazio in una sala cinema personale o in un ambiente di gioco immersivo. Per riscattare questa offerta non dovrai fare altro che cliccare sul pulsante “Applica” sotto al prezzo del prodotto.

Dotato della funzione Auto Focus & Correzione Trapezoidale 6D Automatica, il YABER V9 garantisce immagini nitide e perfettamente allineate in soli 2 secondi, eliminando la necessità di regolazioni manuali fastidiose. Questa funzionalità, unita a un sensore integrato ad alta precisione, assicura un’esperienza visiva ottimale su schermi che variano da 50 a 300 pollici.

La qualità dell’immagine è ulteriormente esaltata dalla luminosità di 22000 lumen e da una risoluzione nativa 1080p, con supporto alla riproduzione di contenuti 4K. Il rapporto di contrasto elevato di 30000:1 e l’ampia gamma di colori, tra cui 121% sRGB e 99% NTSC, garantiscono una riproduzione fedele e vibrante dei colori, rendendo ogni scena più vivida e dettagliata.

Le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.2 offrono una connettività senza pari, consentendo una facile sincronizzazione con dispositivi iOS, Android e Windows 10, oltre a garantire una trasmissione video stabile e fluida. Ottimo anche l’altoparlante Hi-Fi da 12W integrato che, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, fornisce un suono avvolgente e potente, completando l’esperienza di visione con una qualità audio da home theater.

Il Yaber V9 si distingue come una soluzione avanzata per chi cerca un proiettore portatile di alta qualità, capace di offrire una straordinaria esperienza visiva e sonora. Non farti scappare questa offerta e acquistalo con uno sconto del 30%.