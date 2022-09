Questo powerbank da 65W è così POTENTE che ricarica il PC (39€)

Questo spettacolare powerbank da 65W non è come gli altri. Infatti, i suoi 20.000 mAh puoi utilizzarli anche per ricaricare PC portatili e tablet, non solo lo smartphone. Un prodotto di incredibile utilità, che puoi portare a casa a prezzo piccolissimo da Amazon adesso. Complici le promozioni del momento, bastano 39€ circa appena per accaparrartelo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Eccellente powerbank da 65W: perfetto per il PC

Un prodotto super compatto, che ti permetterà – grazie alla sua potenza e alle diverse porte USB integrate – di ricaricare praticamente di tutto. Dal PC (non solo MacBook, ma un sacco di modelli) allo smartphone, passando per tablet e wearable.

Un solo dispositivo, tutto sotto controllo. Non sottovalutare questo aspetto: solitamente le batterie portatili non arrivano a ricaricare un computer portatile o un tablet. Questo modello di powerbank invece di riesce, grazie al suo massimo output di 65W.

L’ideale per lavorare in mobilità e per non rimanere mai a secco di energia. Eccezionale anche il prezzo, grazie a un interessante sconto momentaneo. Per approfittarne, e portarlo a casa a 39€ circa appena da Amazon, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.