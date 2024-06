Questo power bank è una forza della natura: oggi è in offerta con il 30% di sconto

Oggi Amazon propone un formidabile power bank ad un prezzo molto accattivante. Tanta potenza, ben 10.000mAh per ricaricare tutti i tuoi device più e più volte e un utilissimo mini display per monitorare lo stato della ricarica e l’autonomia residua.

Questa soluzione del brand Cuktech normalmente viene venduta a quasi 50€. Li meriterebbe tutti, ma l’ottima notizia è che oggi è tuo con uno sconto del 30% a soli 34,99€. Ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto!

Ricarica potentissima e tanti cicli di ricarica: addio caricatore, ciao ciao ansia di rimanere a secco di energia. Ha una capacità di 10.000 mAh e offre un output massimo di 100W su una singola porta, permettendo di caricare laptop come il MacBook Pro. Per gli smartphone, può erogare fino a 27W per dispositivi come l’iPhone 15 Pro e fino a 45W per i device Android come il Samsung Galaxy S24. Insomma, la ricarica avviene in tempi brevissimi a seconda della potenza massima supportata dal tuo telefono o tablet.

Di notevole c’è che anche lo stesso power bank supporta la ricarica rapida: ti basta collegarlo al caricatore da parete per 15 minuti per ottenere il 50% di autonomia. Cioè quanto basta per caricare completamente un iPhone. La power bank è dotata di un display TFT a colori che fornisce informazioni in tempo reale su vari parametri cruciali, come tensione e corrente, livello della batteria, potenza erogata e il tempo rimanente per la ricarica e la scarica.

Come anticipato, troviamo anche un USB-C ad alta potenza, perfetto per ricaricare i laptop di ultima generazione – come il Macbook Pro – ma anche gli smartphone top di gamma che supportano la ricarica ultra-rapida a 100 o 120W.