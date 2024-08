Questo ottimo monitor della HP da 24" è in offerta a meno di 130€

Il monitor HP 524sh è una soluzione ideale per chi cerca qualità visiva e comfort in un design elegante e funzionale. Questo schermo da 23,8 pollici è disponibile su Amazon a soli 129,99 €, con un buon risparmio sul suo prezzo di listino.

Il monitor offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080) su un pannello IPS antiriflesso, che garantisce una visione chiara e colori accurati da ogni angolazione. In altre parole, è perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La tecnologia HP Eye Ease integrata riduce l’affaticamento visivo filtrando la luce blu senza compromettere la qualità dell’immagine, rendendo più confortevole l’uso prolungato del monitor.

Con un tempo di risposta di 5 ms GtG Overdrive, il monitor assicura una buona reattività, riducendo il motion blur, il che lo rende adatto anche per il gaming (anche se, ovviamente, non è a livello delle soluzioni appositamente pensate per questo scopo) e la visione di contenuti multimediali. La possibilità di regolare l’altezza del monitor consente di adattarlo facilmente alle proprie esigenze ergonomiche, contribuendo a una postura più corretta durante l’uso.

Il Software HP Display Center facilita la gestione delle impostazioni del monitor direttamente dal computer, permettendo di personalizzare l’esperienza visiva in modo intuitivo. Inoltre, la presenza di una porta HDMI assicura la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, rendendo il monitor versatile per diverse applicazioni. A questo prezzo, è un best buy da non farsi scappare: acquistalo subito per averlo a soli 129,99€!