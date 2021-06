Ci sono delle genialate che devi prendere al volo perché ti permettono di ottenere vantaggi che nemmeno pensavi. Esattamente come questo piccolissimo dispositivo che, una volta collegato allo smartphone, ti consentirà di espanderne il potenziale collegando una marea di periferiche.

Si tratta del device OTG ed ora lo porti a casa a 2,78€ da Amazon – con spedizioni super economiche (1€) – se hai un dispositivo USB C. Disponi di smartphone microUSB? Bastano 6,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartphone: espandi il potenziale, basta pochissimo

Amerai questo gadget dopo aver compreso cosa offre, ne sono certa. Banalmente, a casa ti arriva un piccolo dispositivo e tu non dovrai fare altro che inserirlo nella porta USB C o microUSB dello smartphone e – all'improvviso – ti ritroverai con una porta USB A. Che significa? Semplicemente che avrai un ingresso uguale a quello che trovi sul PC, dove di solito colleghi stampanti, mouse e periferiche di ogni tipo.

Capisci perché è geniale? In un colpo, il tuo device (anche il tablet!) diventa molto più simile a un PC e puoi iniziare a sperimentare. Scegli se collegare – ad esempio – una tastiera, un controller per videogiocare, una memoria di massa esterna o anche – banalmente – un mouse!

Sfrutti il tuo smartphone come non pensavi si potesse fare e – per riuscirci – avrai speso pochissimo. Sono i miracoli della tecnologia “OTG” (On The Go), un vero e proprio spettacolo. La cosa più interessante è che l'investimento è piccolissimo, soprattutto considerando quanto puoi ottenere.

Tutto quello che devi fare per accaparrarti il dispositivo per device USB C è completare l'acquisto su Amazon prima che le scorte finiscano. Se possiedi uno smartphone microUSB, il tuo gadget lo trovi a 6,99€, sempre su Amazon e con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

