Questo nuovo smartphone Xiaomi costerà meno di 100€: ne varrà la pena?

Xiaomi ha in serbo per noi un nuovo smartphone di fascia bassa che entrerà a far parte della famiglia Redmi. Stiamo parlando nello specifico di Xiaomi Redmi A2, destinato a consumatori particolarmente attenti al portafoglio.

Ovviamente, bisognerà anche ridimensionare le proprie aspettative ed essere ben consapevoli del fatto che si avrebbe a disposizione un hardware calzante per questa fascia di prezzo ma comunque in grado di soddisfare (quasi) tutte le esigenze.

Xiaomi Redmi A2: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Questo nuovo smartphone Xiaomi potrà fare affidamento sul processore MediaTek Helio G36: si tratta di una versione “rivisitata” dell’Helio G37, che è stato rilasciato nel 2018. Un chip con otto core ARM Cortex-A53 che raggiunge un massimo di 2,2 gigahertz. Nel Redmi A2 verrà assistito da appena 2GB di RAM e 32 GB di memoria interna: quest’ultima potrà comunque essere espansa fino a 512 GB tramite microSD (a questo proposito, ti consigliamo l’ottima microSD SanDisk da 400GB che oggi puoi acquistare in super sconto del 37%).

Supporto garantito per la WLAN da 2,4 GHz, il Bluetooth 5.0 e due slot SIM: non pervenuto l’NFC. Il display dello Xiaomi Redmi A2 è un IPS-LCD con diagonale di 6,52 pollici e risoluzione di 1600 x 720 pixel. Non dovrebbe esserci alcun lettore di impronte digitali, stando alla scheda tecnica. Sul retro, spazio per una doppia fotocamera AI con sensore principale da 8 MP, in grado di registrare video a 1080p: sulla seconda lente, per adesso, non si conoscono dettagli precisi ma si ipotizza una fotocamera macro da 2 MP. I selfie potranno essere realizzati grazie ad una camera frontale da 5 MP.

Lo smartphone è poi dotato di una porta micro USB che può essere utilizzata per caricare la batteria da 5000 mAh con una velocità massima di 10 watt. Decisamente positiva la presenza di un jack per le cuffie. Xiaomi Redmi A2 sarà animato dal sistema operativo Android Go, basato su Android 13 e, secondo il rivenditore tedesco Expert, arriverà nelle prossime settimane in Germania (e forse, anche in Italia) al prezzo di 96,99 euro nelle colorazioni nero, blu e verde.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.