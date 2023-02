Honor X8a è disponibile in Italia con fotocamera da ben 100MP

Arriva ufficialmente in Italia il nuovo Honor X8a, l’ultimo dispositivo della Serie X caratterizzato da un design accattivante, un ampio display di qualità eccellente ed incredibili potenzialità fotografiche.

Considerandone le specifiche tecniche, di cui ci occuperemo nel dettaglio a breve, il prezzo di vendita scelto per questo smartphone Honor è davvero molto interessante. Passiamo quindi alla disamina del telefono.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Honor X8a

Il dispositivo è sottile, leggero e presenta un aspetto elegante grazie al suo design pulito ed al rivestimento liscio del pannello posteriore, che garantiscono comunque una presa sicura e confortevole. Honor X8a consente di visualizzare i contenuti su uno schermo FullView da 6,7 pollici con un rapporto display-corpo pari al 93,6%. Grazie alla tecnologia HONOR Display Color Calibration, che regola la temperatura del colore fotogramma per fotogramma, il telefono offre colori molto realistici. Il processore scelto dal produttore è il MediaTek Helio G88, assistito da 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno.

Honor X8a presenta un sistema a tripla fotocamera sul retro, con sensore principale da 100MP: il più elevato mai raggiunto dai dispositivi della Serie X. Rispondono all’appello anche una fotocamera grandangolare da 5MP e una fotocamera macro da 2MP. Inoltre, Honor X8a dispone di una fotocamera frontale da 16MP per scattare validissimi selfie. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale (AI) ed al relativo processo di ottimizzazione delle immagini, lo smartphone consente agli utenti di salvare fotografie nitide sempre e comunque, limitando al massimo gli artefatti ed il rumore digitale in condizioni di scarsa luminosità.

Honor X8a presenta una batteria da 4500 mAh, che permette di utilizzare il dispositivo ininterrottamente per un’intera giornata. Con una sola carica è possibile raggiungere fino a 13 ore di streaming musicale, 13,5 ore di riproduzione video, 11 ore di navigazione su internet o 16 ore di visualizzazione dei social media, garantendo agli utenti una connessione costante ed un utilizzo prolungato. Non manca poi il sistema operativo Magic UI 6.1, basato su Android 12, il quale fornisce una serie di funzioni intelligenti tra cui Honor Share, che consente di trasferire rapidamente i file tra più telefoni. Honor X8a è disponibile in nelle colorazioni Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black al prezzo di 269,90 euro in bundle con le Earbuds 2 Lite sull’e-commerce ufficiale.