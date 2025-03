Questo nuovo Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB costa solo 199,99 euro grazie ad un coupon Amazon

Il nuovo Mini PC del marchio Blackview è una soluzione perfetta se cercavi un computer desktop compatto, ma potente abbastanza da essere utilizzato per lo studio o il lavoro a casa o direttamente in ufficio. Oggi, applicando il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto, puoi pagarlo soltanto 199,99 euro invece di 239,99: la spedizione Prime ti assicura la consegna immediata.

Mini PC Blackview 2025: la scheda tecnica

Il Mini PC monta il nuovissimo processore Intel Twin Lake N150, capace di raggiungere i 3,6 GHz in frequenza massima, per prestazioni super con un minor dispendio di energia. Al suo fianco, ecco 16GB di RAM DDR4 e una SSD da 512GB per avviare il sistema in pochi secondi e gestire più app contemporaneamente.

Potrai collegare due monitor contemporaneamente grazie alle due porte HDMI, per una connettività che è completata da Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit e ben quattro porte USB (2x USB 3.0 e 2x USB 2.0) per collegare mouse, tastiera, cuffie e altri dispositivi senza problemi, sia con filo che wireless.

Il tutto in un design ultra compatto, ideale se vuoi creare una postazione da lavoro veramente minimal senza rinunciare alle prestazioni e spendendo pochissimo.

Dunque, approfitta di questa opportunità: attivando il coupon sconto su Amazon potrai pagarlo soltanto 199,99 euro e avere a casa un PC versatile e prestante adatto per ogni genere d’utilizzo.