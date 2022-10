Questo notebook tuttofare di ASUS è scontato ad un OTTIMO PREZZO

Trovare un notebook completo, leggero e in grado di offrire ottime prestazioni nell’utilizzo quotidiano, per studio e lavoro, non è facile. Per questo motivo, l’offerta di Amazon dedicata all’ASUS Vivobook 14 è da tenere in forte considerazione.

Grazie alla promozione di oggi, infatti, è possibile acquistare il notebook “tutto fare” di ASUS con uno sconto del 27% sul prezzo di listino. Il Vivobook 14 è, quindi, disponibile al prezzo scontato di 549 euro invece che 749 euro con ben 200 euro di sconto.

Si tratta di un’ottima offerta per chi è in cerca di un notebook da utilizzare nella vita di tutti i giorni, per studiare o per lavorare. Da notare che il notebook ASUS è compatibile anche con l’acquisto tramite la Carta del docente.

ASUS Vivobook 14: un notebook completo ad un ottimo prezzo

Il mercato dei notebook presenta tante opzioni e trovare una soluzione economica ed equilibrata non è facile. L’ASUS Vivobook 14 riesce, quindi, a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato grazie al processore Intel Core i5-1135G7 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da una memoria SSD da 512 GB.

Da notare anche la presenza di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e bordi ridotti al minimo. Il notebook, nonostante le dimensioni compatte, può contare anche sul tastierino numerico e, quindi, su di una tastiera full size con layout italiano.

C’è anche il supporto Wi-Fi 6 oltre ad una ricca dotazione di porte, tra cui spicca una porta USB 3.2 Type-C. Non mancano diverse porte USB 3.0 per semplificare il collegamento di tutti i propri accessori. Il sistema operativo è Windows 11.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ASUS Vivobook 14 al prezzo di 549 euro invece che 749 euro. Il notebook è venduto direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza post-vendita garantiti dallo store.

