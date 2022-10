Questo notebook HP con Ryzen 5 è POTENTE e COSTA POCO (-33%)

Per un notebook unire convenienza ed ottime prestazioni non è facile. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo HP 15S è davvero interessantissima. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il notebook di HP con il 33% di sconto.

Attualmente, infatti, l’HP 15S è in offerta al prezzo scontato di 469 euro invece che 699 euro. Si tratta di un risparmio di 230 euro che permette di acquistare un laptop completo ad un prezzo davvero interessante. Il notebook è dotato del processore AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e il sistema operativo Windows 11.

HP 15S con Ryzen 5 e Windows 11: un ottimo notebook ad un piccolo prezzo

La configurazione analizzata dell‘HP 15S è equilibrata, completa ed in grado di offrire ottime prestazioni. Il notebook si basa sul processore AMD Ryzen 5 5625U con CPU a 6 Core e 12 Thread in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Grazie alla GPU Radeon integrata, inoltre, è possibile avventurarsi anche nel gaming leggero con buone soddisfazioni.

Il notebook, inoltre, può contare su 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz e su di una memoria SSD di tipo PCIe NVMe M.2 da 512 GB. Il display, invece, è dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Da segnalare anche una tastiera “full size” italiana con tastierino numerico laterale. La scocca ha finitura Natural Silver. Il laptop di casa HP in questa configurazione presenta un peso di 1,69 chilogrammi risultando, quindi, davvero leggero considerando le dimensioni.

Con l’offerta Amazon di oggi, quindi, è possibile acquistare l’ottimo HP 15S con Ryzen 5 e Windows 11 ad un prezzo scontato di 469 euro invece che 699 euro. Lo sconto del 33% rende il portatile una scelta consigliata per chi sta cercando una macchina in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e senza reali limitazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.