Questo notebook da gaming Lenovo Legion è in SUPER OFFERTA su Amazon

Il Lenovo Legion 5 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon che porta il prezzo al minimo storico. Si tratta, in questo momento, del notebook da gaming da prendere su Amazon, grazie a un prezzo scontato a 1.199 euro, con ben 300 euro in meno rispetto al prezzo precedente. Tra le specifiche troviamo il processore Ryzen 7 6800H affiancato dalla scheda video NVIDIA RTX 3060. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.

Lenovo Legion 5 Pro: è il notebook da gaming da prendere

Con il Lenovo Legion 5 Pro è possibile accedere a un notebook da gaming premium in grado di garantire prestazioni eccellenti e un comparto tecnico completo. Tra le specifiche troviamo:

un processore Ryzen 7 6800H

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

con 6 GB di memoria dedicata un display da 16 pollici con risoluzione 2.5K

una tastiera retro illuminata full size e con layout italiano

il sistema operativo Windows 11

Il notebook, quindi, ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. In gaming, in particolare, il Legion 5 Pro è una garanzia. Si tratta della scelta giusta per rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook da gaming Lenovo Legion 5 Pro al prezzo scontato di 1.199 euro, con 300 euro di sconto rispetto al prezzo precedente. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.