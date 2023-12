Questo notebook da gaming è al MINIMO STORICO con le varianti RTX 4050 e 4060

HP Victus 16 è il notebook da gaming da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il laptop di HP al prezzo scontato di 949 euro per la versione con RTX 4050 ed al prezzo scontato di 1.099 euro per la versione con RTX 4060. Entrambe le varianti del notebook sono dotate del processore Intel Core i5-13500H. Da notare che il notebook è disponibile al prezzo minimo storico e, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere alle offerte basta cliccare su uno dei box qui di sotto.

HP Victus 16 in offerta su Amazon al minimo storico: è il notebook da gaming da comprare

Il notebook di HP è dotato del processore Intel Core i5-13500H oltre che di 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. Da notare il supporto Wi-Fi 6E. La versione con RTX 4050 è FreeDOS 3.0 mentre la versione con RTX 4060 è dotata di Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 16:

Entrambe le versioni sono acquistabili al minimo storico. Da notare che è anche possibile acquistare il laptop con pagamento in 12 rate mensili senza interessi. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

