Questo notebook con i7 e 16 GB di RAM è in offerta a 599€ su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook può puntare oggi a una nuova offerta Amazon dedicata al Medion E15413. Il brand Medion, di proprietà di Lenovo, sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento del mercato e oggi propone un notebook con processore Intel Core i7 di 12° generazione e 16 GB di memoria RAM con un prezzo scontato di 599 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per questa configurazione. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Notebook con i7 e 16 GB di RAM: l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

Il notebook Medion in offerta è dotato dell’ottimo processore Intel Core i7-1255U con 10 Core che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e il sistema operativo Windows 11 già disponibile nella dotazione di serie. Il modello proposto da Medion su Amazon ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Il rapporto qualità/prezzo, ottenibile grazie alla promozione in corso oggi, è davvero elevato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook Medion nella versione descritta in precedenza con un prezzo scontato di 599 euro e ben 170 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

