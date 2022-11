Questo notebook Acer è UN VERO AFFARE: Core i5 o Ryzen 5 a meno di 500€

Trovare un notebook completo e con un prezzo inferiore ai 500 euro non è facile: con la nuova offerta Amazon, però, è possibile puntare sulla soluzione giusta per risparmiare senza compromessi sull’acquisto di un nuovo portatile.

Attualmente, infatti, l’ottimo Acer Aspire 5 viene proposto in offerta al prezzo scontato di 419 euro per la versione con Ryzen 5 5500U mentre la versione con processore Intel Core i5-1135G7 viene proposta al prezzo di 499 euro.

Si tratta di due ottime offerte che permettono di accedere ad un notebook completo ed economico, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i principali contesti di utilizzo, sia per lo studio che per il lavoro, in mobilità e da remoto.

Acer Aspire 5: un notebook completo a meno di 500 euro da prendere al volo

L’offerta proposta da Amazon sull’ottimo Acer Aspire 5 è al momento la proposta migliore per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro. Il laptop di Acer presenta un display da 15,6 pollici con pannello IPS LCD con risoluzione Full HD. Da segnalare la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD (256 GB nella variante con processore Ryzen).

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Da notare che è presente una tastiera con layout italiano e tastierino numerico, un touchpad molto ampio, un sensore di impronte digitali per l’accesso sicuro e una ricchissima dotazione di porte con USB standard, USB-C, HDMI e hack da 3,5 mm.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’Acer Aspire 5 al prezzo scontato di 419 euro scegliendo la versione con processore Ryzen 5 5500U, una garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. In alternativa, per chi preferisce un processore Intel, c’è la versione con Intel Core i5-1135G7 in offerta a 499 euro, un prezzo a cui di solito si trovano solo processori Core i3.

