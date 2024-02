Questo notebook Acer con Ryzen 5 è scontato a 479€ su Amazon: è un AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook economico ma di ottima qualità, in queste ore, è disponibile una nuova offerta Amazon davvero interessante. Acer Aspire 3, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 479 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili. Il notebook è dotato del processore Ryzen 5 7520U affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili) e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Acer Aspire 3 è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook Acer in offerta è dotato dell’ottimo processore AMD Ryzen 5 7520U a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. A completare la scheda tecnica del modello di Acer troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

C’è anche una tastiera con layout italiano e tastierino numerico laterale oltre al sistema operativo Windows 11. Il notebook ha un peso di 1,7 chilogrammi e può contare su di una dotazione di porte completa con USB-C e HDMI 2.1. C’è anche la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6 per una connessione sempre ad alta velocità, anche senza fili.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 479 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.