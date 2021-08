Se hai cliccato per aprire questo articolo è perché hai uno stile fuori dagli schermi, esattamente come quello di questo smartwatch. Un wearable che se ne frega dei canoni di conformità estetica, pur restando assolutamente bello. Semplicemente, è unico. Un guscio un po' retrò e un cuore che è un concentrato di tecnologia: super robusto, ora su Amazon lo prendi a 49€ appena con spedizioni rapide e gratis. Spunta il coupon in pagina e completa al volo l'ordine. Solo pochi pezzi a prezzo ridotto.

Uno smartwatch bello e fuori dagli schemi: gran prezzo su Amazon

Squadrato e corazzato, al polso è ancora più bello di come potrebbe sembrare nelle fotografie di presentazione. Nonostante il suo spiccato look sportivo, è perfetto anche per spezzare un outfit più elegante, dando un tocco particolare.

Il suo display è enorme: 1,69″ di pannello sul quale leggere comodamente tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato attraverso il Bluetooth. Una spiccata vocazione per lo sport: ci sono 20 modalità di allenamento fra le quali scegliere e – naturalmente – anche una serie di feature da tipico activity tracker (calorie, distanza, passi, ecc).

Inoltre, non manca la certificazione 3ATM: questo significa che l'immersione in acqua fino a 3 metri non sarà un problema. Ciliegina sulla torta, tutta la parte dedicata alla salute: battito cardiaco, pressione sanguigna, controllo della qualità del riposo notturno. Insomma, tutto sotto controllo.

Questo eccezionale smartwatch, nato per distinguersi dalla massa, su Amazon puoi prenderlo a prezzo eccezionale adesso. Come fare? Semplicissimo, se arriverai in tempo: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine. In questo modo, potrai farlo tuo a 49€ appena e le spedizioni saranno anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch