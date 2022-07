Questo mouse Logitech è wireless (2 in 1) e persino SILENZIOSO (16€)

Se c’è un mouse wireless che si merita il premio per essere troppo carino, quello non può che essere il Logitech Pebble. Oltre ad avere un’estetica lineare e semplice, da utilizzare è proprio semplice e comodo. Non ti stupire se ti dico che io lo ho proprio accanto in questo momento perché mi ha conquistata a primo utilizzo.

Non me lo sarei mai aspettata ma quando scrivono “silenzioso” nella descrizione, beh, lo intendono in tutto e per tutto. Ora che è in promozione su Amazon non perdertelo per nessuna ragione, con il doppio sconto lo porti a casa con soli 16€ e non ci pensi più.

Logitech Pebble: il mouse wireless che ti soddisfa dal primo secondo

Oltre a poterlo connettere mediante il Bluetooth, se ne hai l’esigenza puoi optare anche per la connessione con micro ricevitore USB. In questo mouse si trova proprio sotto la parte superiore che si attacca e stacca magneticamente. Non ti preoccupare perché è ben salda e ti permette di accedere allo scomparto per la batteria o al dongle in totale sicurezza.

Comodo e confortevole, è slim ma non ti dà fastidio dopo lunghe ore di utilizzo. Grazie all’assenza di tasti in più è perfetto sia per chi utilizza la mano destra che la mano sinistra.

Devo dirtela tutta, io lo trovo fantastico: è silenzioso più che mai e in termini di autonomia non lo batte nessuno. Io lo ho da mesi e non si è mai scaricato.

Se lo vuoi, non ti fermare ora che è in promozione. Approfitta al volo del ribasso in corso su Amazon e acquista subito il tuo mouse wireless Logitech con appena 16€. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto con le spedizioni Prime gratuite e veloci in tutta Italia.

