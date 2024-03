Questo mouse Logitech a 24€ è PERFETTO per i mancini (-54%)

Non è facile individuare sul mercato mouse per mancini che, ad un prezzo più che contenuto, siano in grado di offrire anche funzionalità all’avanguardia ed una costruzione ergonomica, oltre che qualitativamente impeccabile. Il mouse Logitech Signature M650 sovverte la regola e, grazie all’offerta che ti proponiamo oggi, è senza dubbio il migliore spendendo così poco.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 54%, il mouse sarà tuo ad un prezzo di appena 24 euro invece di 53 euro.

Mouse per mancini Logitech a meno di metà prezzo

Il mouse Logitech Signature M650 è progettato per offrire una precisione incredibile ed un comfort assoluto. La sua forma ergonomica è ideale per mani grandi e per i mancini, garantendo una presa ottimale per ore di utilizzo senza affaticamento.

Grazie alla connettività Bluetooth Low Energy ed al ricevitore USB Logi Bolt, puoi collegare il mouse in modo rapido e senza problemi a diversi dispositivi. Inoltre, la tecnologia SilentTouch riduce il rumore dei clic fino al 90%, donandoti sempre la massima concentrazione.

Personalizza i tasti laterali con Logitech Options+ per un’esperienza di utilizzo ancora più efficiente. Con una durata della batteria di 24 mesi, questo mouse multidispositivo ti accompagnerà senza problemi nelle giornate lavorative su Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS o Android.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all’altro. Sarebbe un vero peccato non approfittarne: metti nel carrello il tuo nuovo mouse Logitech Signature M650 e lo riceverai a casa in un lampo.