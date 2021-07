Mouse nuovo? Prendilo praticamente gratis da Amazon. Un prodotto perfetto per l'uso quotidiano, che adesso paghi appena 1,42€ con spedizioni totalmente gratis. Si tratta delle chicche nascoste, che puoi sfruttare solo se le trovi: approfittane subito e completa il tuo ordine, le scorte finiranno rapidamente.

Mouse in super offerta su Amazon

Un mouse senza fili semplice, ma con tutto quello che serve per l'uso quotidiano. Non solo hai un tratto preciso, ma c'è anche la rotellina per lo scorrimento veloce, il tasto dedicato alla regolazione dei DPI e ci sono persino i pulsanti laterali per le pagine.

Ovviamente, in kit ricevi anche la chiavetta USB da attaccare al PC (o al tablet) per permettere il funzionamento senza fili del dispositivo. Le batterie sono intercambiabili e non avrai problemi a continuare ad usarlo, anche dopo scariche: si cambiano in un attimo.

A tutte queste caratteristiche, aggiungi un design compatto e super accattivante, che punta tutto su un contrasto fra blu e nero, che regala a questo mouse wireless un appeal decisamente elegante.

Approfitta adesso dell'occasione nascosta che ho trovato e completa il tuo ordine: prendi il tuo gadget a 1,42€ direttamente da Amazon. Ricorda: pochissimi pezzi disponibili ma, se sarai veloce, le spedizioni saranno completamente gratis.

