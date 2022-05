Questo Motorola? Lo smartphone che hai sottovalutato (-150€)

Fammi indovinare, sei di nuovo in cerca di uno smartphone ma non sai che pesci prendere. Lascia stare le solite marche per una volta e prova ad osservare questo Motorola Moto Edge 30. Prezzo minimo ma prestazioni eccezionali. Il risultato? Un vero capolavoro tra le tue mani.

Con lo sconto in corso su Amazon non può che essere in lizza alla tua lista: 150 euro di sconto per pagarlo appena 399,90€ e se vuoi, lo finanzi anche a Tasso Zero.

Con le spedizioni Prime garantite, arriva a casa in uno o due giorni ed ecco che te lo godi fin da subito.

Motorola Moto Edge 30: lo smartphone che ti fa innamorare a prima vista

La colorazione Meteor Gray è proprio intrigante ma con questa estetica lineare ma elegante, non puoi far altro che innamorarti a 360° di questo smartphone. Te lo consiglio non soltanto perché ha uno sconto importante ma perché ne vale veramente la pena.

Il display ampio con pannello OLED non è così scontato ma è proprio lui che ti regala un’esperienza di visione eccezionale con neri profondi e colori vividissimi. Social, video e gaming splendono di luce propria.

A fare da padrone è il processore Qualcomm che ti fa fare di tutto e di più, scordati di non poter aprire venti applicazioni in simultanea: puoi farlo, eccome se puoi. Non ci sono parole per la qualità che ti mette sotto le mani con tanto di navigazione in 5G e la possibilità di inserire due SIM al suo interno.

Android 12 già montato e tripla fotocamera per scattare foto e registrare video con un regista agli Oscar. Per non parlare dei selfie: eterei.

Ti dico che arriva persino con una cover inclusa, cosa potresti volere di più?

Approfitta prima possibile di questa promozione su Amazon e concludi il tuo affare personale per soli 399,90€. Motorola Moro Edge 30 è lo smartphone dei sogni e appena lo provi te ne accorgi. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.