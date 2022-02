Questo monitor Xiaomi da 27" è PAZZESCO: a 175€ è un'occasione top

Lo Xiaomi Mi Desktop è un monitor spettacolare da 27″, pronto ad affiancarti durante l'intera giornata di lavoro e produttività. Bellissimo nel design, sono le sue caratteristiche e le prestazioni a conquistare. In più adesso è anche in forte sconto su Amazon e puoi portarlo a casa a 175€ circa appena invece di 229€. Completa l'ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratis.

Sei un amante del gaming? Allora la soluzione adatta a te è il Mi 2K Gaming Monitor, con refresh rate di 165Hz e supporto all'HDR. Anche lui in gran sconto, lo porti a casa a 355€ appena, sempre da Amazon.

Xiaomi: monitor pazzesco a prezzo bassissimo

Un prodotto completo, perfetto per impreziosire il tuo set up sulla scrivania. L'ampia dimensione del pannello ti permetterà di arrivare a fine giornata con gli occhi meno stanchi, complice anche la tecnologia che garantisce basse emissioni di luce blu.

Sistemalo come preferisci, inclinando il pannello indietro o in avanti, fino a trovare la giusta configurazione per la tua postazione. Godi di immagini sempre nitide e di un refresh rate perfetto per la produttività: 75Hz.

Super semplice da configurare e collegare, le porte sono ben nascoste dietro, così da non dover connettere nulla davanti. Anzi, sul frontale il design è più pulito che mai, grazie all'assenza di bordi su tre lati.

Insomma, il monitor 27″ di Xiaomi – il Mi Desktop – è un prodotto di ottima qualità, adesso a prezzo super democratico su Amazon. Completa rapidamente l'ordine per apprfottarne e prenderlo a 175€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.