Questo monitor LG è in SUPER SCONTO su Amazon (-37%)

La gamma di monitor LG propone diverse soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile accedere a due sconti di sicuro interesse. Amazon, infatti, sconta del 37% i monitor LG 24MP400 e 27MP400, entrambi dotati di un pannello IPS di pregevole fattura.

Il modello da 24 pollici viene proposto al prezzo di 119 euro invece che 189 euro mentre il modello da 27 pollici è acquistabile al prezzo di 139 euro invece che 219 euro. Da notare, inoltre, che con 10 euro in più è possibile acquistare, sempre in offerta, le varianti con speaker integrati. Per sfruttare l’offerta, disponibile per un tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

I monitor LG sono protagonisti delle offerte Amazon di oggi con due modelli in sconto

I due monitor LG in offerta su Amazon sono la scelta giusta per chi cerca un nuovo monitor in grado di adattarsi a tutti i contesti d’uso, dal gaming al lavoro passando per lo studio e la fruizione di contenuti multimediali.

Entrambi i monitor sono dotati di un pannello IPS con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz. Da segnalare anche un tempo di risposta ridotto a 5 ms e la presenza di porte HDMI 1.4 per un collegamento semplificato.

Le offerte da sfruttare sono due. Il monitor LG da 24 pollici è proposto al prezzo di 119 euro mentre quello da 27 pollici è acquistabile a 139 euro. In entrambi i casi si tratta di uno sconto del 37% rispetto al prezzo standard.

C’è anche la possibilità di acquistare le versioni con speaker integrato a 10 euro in più. Per sfruttare le offerte, valide per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

