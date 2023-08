Questo monitor Lenovo da 24 pollici costa 83€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor per il vostro PC, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dall’ottimo Lenovo ThinkVision E24-27. Il monitor di casa Lenovo è protagonista di una nuova offerta Amazon che permette l’acquisto al prezzo scontato di 83 euro (praticamente la metà rispetto al prezzo di listino).

Si tratta del nuovo minimo storico per un monitor dotato di pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere subito all’offerta, che sarà disponibile solo per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor Lenovo al minimo storico su Amazon

Il monitor Lenovo ThinkVision E24-27 è un modello da 24 pollici di diagonale con pannello IPS caratterizzato da risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 60 Hz oltre che da un tempo di risposta di 4 ms e da una luminosità massima di 250 nits.

Il Lenovo ThinkVision E24-27 è regolabile sia per quanto riguarda l’altezza che l’inclinazione. Il monitor ha anche una buona dotazione di porte con connettore HDMI 1.4 e VGA oltre che con un’uscita video. C’è anche il supporto VESA 100 che semplifica il collegamento del monitor.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor Lenovo ThinkVision E24-27 al prezzo scontato di 83 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo. A questo prezzo, che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il monitor, il modello non ha rivali garantendo tutto quello che serve alla maggior parte degli utenti con una spesa davvero minima. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

