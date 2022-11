Questo monitor di Lenovo è in SUPER OFFERTA su Amazon: costa meno di 100€

Scegliere il miglior monitor per lo studio e il lavoro da casa non è semplice. Per individuare il modello giusto per rapporto qualità/prezzo è necessario, infatti, considerare diversi aspetti, dalle dimensioni alla risoluzione.

Con la nuova offerta Amazon, però, non è necessario perdere tempo in lunghe ricerche alla ricerca del modello giusto. Amazon, infatti, propone il monitor Lenovo D24-20 al prezzo scontato di 99 euro invece che 159,90 euro. Si tratta di uno sconto reale del 38% che rende il dispositivo di Lenovo il miglior monitor per tantissimi contesti di utilizzo.

Il monitor in questione presenta un pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD e diverse altre caratteristiche che lo rendono la scelta giusta per lavorare e studiare. Il monitor di Lenovo è adatto anche al gaming, grazie ad un pannello di ottima qualità.

Il monitor di Lenovo è la scelta giusta a meno di 100 euro di spesa

Il Lenovo D24-20 è un ottimo monitor economico e completo. Il pannello ha tecnologia VA e presenta una diagonale di 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con refresh rate di 75 Hz e luminosità massima di 250 nits.

C’è il supporto ad AMD FreeSync e il pannello presenta un tempo di risposta di appena 4 ms. Da notare, inoltre, che il monitor di Lenovo può contare su di una porta HDMI per il collegamento a qualsiasi PC o anche alle console. Il monitor ha compatibilità VESA e presenta un’inclinazione regolabile. La scocca posteriore presenta una colorazione Raven Black.

Grazie alla nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il monitor di Lenovo al prezzo scontato di 99 euro invece che 159 euro. Il monitor è venduto direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post vendita. Grazie alla promozione in corso, inoltre, c’è tempo fino al 31 gennaio 2023, eventualmente, per effettuare il reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.