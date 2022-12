Questo monitor da gaming di Acer in offerta a 149€ è IMPERDIBILE

Se state cercando un buon monitor da gaming ma non volete spendere troppo potete sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Acer Nitro VG270. Il monitor da gaming di Acer, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 149 euro invece di 204,50 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di oltre 50 euro che fa davvero la differenza.

A questo prezzo, infatti, il monitor di Acer ha davvero pochi rivali grazie al suo ottimo pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e tempo di risposta di 1 ms. L’offerta è a tempo limitato e rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo monitor da gaming, economico e completo, in vista di Natale 2022.

Acer Nitro VG270: un monitor da gaming completo a meno di 150 euro

Il monitor Acer Nitro VG270 presenta un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 75 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Il monitor è dotato di FreeSync e di una luminosità di 250 nits, uniforme per tutto il pannello.

Da notare, inoltre, che tra le specifiche c’è spazio per un sistema a doppi altoparlanti integrati che permette di rinunciare a cuffie o casse esterne. Tutte le impostazioni del monitor, inoltre, possono essere gestite via software tramite la comodissima utility Display Widget di Acer.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor di Acer al prezzo scontato di 149,90 euro invece di 205 euro. Si tratta di un’offerta ottima per uno dei migliori monitor da gaming economici sul mercato.

A meno di 150 euro, infatti, è molto difficile trovare una combinazione di questo tipo. Il pannello da 27 pollici è, sicuramente, più comodo per il gaming rispetto a quello da 24 pollici, diagonale “tipica” di quasi tutti i monitor in questa fascia di prezzo. L’offerta in questione, quindi, è la scelta ideale se state cercando un nuovo monitor da gaming ma non volete spendere troppo.

