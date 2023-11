Questo monitor da gaming da 144 Hz costa appena 129€ su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming economico può puntare su questa nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del monitor LG 24GN65R al prezzo scontato di 129 euro. Il notebook in questione è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con refresh rate di 144 Hz e risoluzione Full HD. In questa fascia di prezzo, questo monitor è un best buy assoluto ed è ideale per essere utilizzato in abbinamento a un PC da gaming oppure a una console. Per accedere all’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Il monitor LG UltraGear è la soluzione giusta per il gaming

Il monitor da gaming LG UltraGear in offerta oggi è dotato di un pannello da 24 pollici con tecnologia IPS, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il pannello ha un tempo di risposta di 1 ms.

Da notare che c’è il supporto FreeSync Premium. Il monitor è dotato di porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. Il pannello può essere anche ruotato in verticale ed utilizzato, quindi, come secondo monitor, in varie configurazioni da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG UltraGear al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta di un’offerta davvero eccellente che abbatte il prezzo per l’accesso a un monitor da gaming di alta qualità e con un elevato refresh rate. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.