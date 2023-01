Questo monitor da gaming ASUS TUF da 170 Hz è in SCONTO ad un OTTIMO PREZZO (-205€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming senza compromessi sulla qualità c’è la possibilità di sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al monitor da 27 pollici di ASUS TUF Gaming (modello VG27AQL1A).

Si tratta di un monitor IPS con pannello da 27 pollici e refresh rate di ben 170 Hz che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo modello di riferimento per il gaming. Con l’offerta in corso, il monitor è disponibile al prezzo scontato di 419,99 euro invece di 624,99 euro con ben 205 euro di sconto.

Da notare, inoltre, che è possibile acquistare il monitor ASUS TUF optando per il pagamento in 5 rate mensili da 84 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Il monitor è adatto anche per l’uso con console. L’offerta è a tempo limitato ed è attivabile dal link qui di sotto:

Il monitor ASU TUF Gaming VG27AQL1A è in sconto su Amazon

Questo monitor ASUS TUF ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo monitor da gaming di un videogiocatore. Si tratta di un monitor da 27 pollici con risoluzione di 2560 x 1440 pixel. Il pannello montato è un IPS e può contare su di un refresh rate di 170 Hz.

Il monitor riesce a raggiungere questa frequenza d’aggiornamento grazie all’overclock e ad un’elevata ottimizzazione. Da segnalare la compatibilità con ELMB SYNC e con G-SYNC per la massima ottimizzazione del refresh rate. Il monitor di ASUS TUF è certificato DisplayHDR 400.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare quest’ottimo monitor al prezzo scontato di 419,99 euro invece di 624,99 euro con 205 euro di sconto rispetto al listino e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 84 euro. L’offerta è attivabile dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.