Questo monitor 4K di Samsung è IMPERDIBILE con la nuova di Amazon

I monitor 4K sono, generalmente, molto costi ma, grazie alla nuova offerta Amazon, è possibile acquistare il monitor Samsung S7A0 ad un prezzo davvero super conveniente. Il monitor, dotato di pannello VA da 32 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), è proposto in sconto del 40%, con un taglio di prezzo di oltre 200 euro.

Sfruttando l’offerta di oggi, quindi, è possibile acquistare il monitor Samsung S7A0 a 299,99 euro invece che 502,95 euro. Si tratta di un vero affare, considerando l’ottima qualità del pannello, l’elevata risoluzione e la diagonale considerevole. Da notare, inoltre, che il monitor è acquistabile anche con pagamento in 5 rate senza interessi che agevola ulteriormente l’acquisto.

Il monitor 4K di Samsung è un vero affare grazie all’offerta Amazon di oggi

Il Samsung S7A0 è, al momento, una delle migliori opzioni per rapporto qualità/prezzo. Il pannello con tecnologia VA presenta risoluzione 4K UHD e refresh rate di 60 Hz, con un tempo di risposta di 5 ms ed una diagonale da ben 32 ms. Si tratta di un pannello ideale sia per guardare video in alta risoluzione ed è ottimo anche per la produttività, grazie all’alta risoluzione e alla diagonale da ben 32 pollici.

Il monitor 4K di Samsung può adattarsi senza problemi anche al gaming. Al netto del limite dei 60 Hz, infatti, ci troviamo di fronte ad un prodotto completo che può garantire il gaming in 4K a 60 fps. Da notare che il monitor può essere abbinato facilmente anche una console di nuova generazione. La dotazione di porte include una DisplayPort ed una HDMI. Le cornici sono ridottissime e praticamente invisibili.

L’offerta proposta da Amazon è da cogliere al volo. Con un prezzo di 299,99 euro invece che di 502,95 euro, infatti, il monitor 4K di Samsung si caratterizza come un vero e proprio “best buy” per la sua categoria. La possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi (disponibile per gli account selezionati da Amazon) è un plus da tenere conto e che rende il monitor ancora più conveniente.

