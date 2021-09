Un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, così piccolo che sta bene ovunque e dotato di Windows 10 Pro. Puoi creare la tua postazione desktop, con un monitor dedicato, oppure addirittura collegarlo alla TV. Ha tutto quello che serve e anche di più: con il processore Intel Celeron N3350 e ben 6GB di RAM, non avrai mai problemi.

Sebbene sia assurdo, grazie alle offerte di settembre potrai portarlo a casa a 124€ appena, direttamente da Amazon. Come? Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine prima che le scorte finiscano. Pochissimi pezzi disponibili in sconto. Spedizioni rapide e gratis.

Un potentissimo mini PC a prezzo imbarazzante su Amazon

Un dispositivo come questo, con così tanta RAM, è praticamente impossibile da poter prendere investendo così poco. Hai tutto quello che ti serve, a partire dalla connettività: WiFi Dual Band e Bluetooth e non solo. Non mancano 4 porte USB (di cui due ultra veloci), una porta HDMI, una VGA, un ingresso jack audio da 3,5 millimetri e c'è anche la possibilità di inserire una memoria esterna.

A disposizione, hai 64GB di spazio di archiviazione, ma il bello è che puoi espanderli con un SSD, aumentando ancora di più il potenziale del tuo gioiellino. A bordo del tuo fiammante mini PC c'è Windows 10 Pro, pronto a offrirti tutti gli strumenti per studiare, lavorare e divertiti.

Finalmente, una buona postazione desktop può essere alla portata di tutti: non servono più enormi investimenti per accaparrarsene uno. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 124€ circa appena da Amazon, godendo di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: pochissimi coupon ancora disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

