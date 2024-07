Questo MICROONDE da 20L costa solamente 55€ grazie allo sconto Amazon!

Fa troppo caldo e non hai voglia di accendere il fornelli? La soluzione più immediata è un microonde. E se non ne hai uno, da Amazon arriva la bomba: il modello da ben 20L di COMFEE’ è scontato a soli 55,90€ grazie al ribasso del -25%!

Tutte le caratteristiche del microonde

Con le sei modalità di cottura preimpostate, che permettono di preparare facilmente piatti come popcorn, patate, verdure surgelate e bevande calde con un semplice tocco, il microonde targato COMFEE’ è estremamente intuitivo e facile da usare, anche per chi non ha grande dimestichezza con questo tipo di elettrodomestico. E i suoi 11 livelli di potenza permettono adattare la cottura a diverse esigenze, dallo scongelamento delicato alla preparazione di piatti più elaborati.

Analizzando le modalità nello specifico, abbiamo la Express Cook che consente di scaldare rapidamente i piatti, per chi ha poco tempo a disposizione. Non manca lo scongelamento, basata sia sul peso sia sul tempo, permette di scongelare gli alimenti alla perfezione senza rischiare di surriscaldarli. E per un uso ancora più pratico, la funzione di memorizzazione consente di salvare le impostazioni preferite, rendendo il processo di cottura ancora più veloce e semplice.

In termini di sicurezza, è dotato di diverse funzioni come il blocco per bambini e la funzione di spegnimento automatico, garantendo tranquillità durante l’uso.

E oltre le varie funzionalità, con la griglia in dotazione potrai anche grigliare carne, pesce e verdure, con l’illuminazione interna che migliora la visibilità durante la cottura, consentendo di monitorare facilmente i progressi dei tuoi piatti.

Approfitta di questo incredibile sconto e prendi al volo il microonde COMFEE’ a 55,90€, al posto dei classici 74,99€!