Questo metro by Xiaomi è uno SPETTACOLO: 12€ su Amazon

Direttamente dall’ecosistema Xiaomi, un nuovo prodotto per il fai da te, che – pur costando pochissimo – non scende a compromessi con la qualità. Questo bellissimo metro di design è realizzato con estrema cura dei materiali ed è preciso e compatto. Lungo fino a 3 metri, il nastro è in acciaio robustissimo. Il guscio esterno è invece realizzato in ABS.

Bellissimo, utile e resistente, puoi portarlo a casa direttamente da Amazon a 12,99€ appena adesso. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un ottimo metro a nastro by Xiaomi

Super pratico per i tuoi lavori di fai da te. La struttura del nastro è in grado di mantenersi rigida senza supporti fino a ben 1,5 metri. Ancora, è dotato di due sistemi utili e interessanti.

Il primo è quello di correzione automatica dalla misurazione, sulla base del posizionamento. Il secondo invece è anch’esso integrato e ti permette di bloccare il nastro dopo averlo estratto, così da prendere le misure con calma.

Per finire, si tratta di un prodotto decisamente bello sotto il profilo estetico. Insomma, qualità, design e utilità: tutto in questo ottimo metro a nastro by Xiaomi, adesso in gran sconto su Amazon a prezzo super appetibile. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 12,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.