Un incredibile e utilissimo lucchetto smart, che si sbloccherà solo con l’impronta digitale corretta (puoi registrarne fino a 10). Ora da Amazon lo porti a casa a prezzo eccezionale: solo 16,98€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili.

Lucchetto smart in offertona su Amazon

Un prodotto eccezionale, che spazza via il concetto di sistema di sicurezza classico. Infatti, non serviranno più chiavi per poterlo aprire, ma basta un dito, anzi 10: infatti, potrai registrare con efficacia fino a 10 impronte digitali differenti.

La batteria di questo lucchetto smart è integrata: con una sola carica, potrai usare il lucchetto fino a 9000 volta (sblocchi). Facendo una media, con un utilizzo quotidiano, la batteria durerà circa 6 mesi. Al momento di ricaricarla, basta il cavetto in dotazione e una presa di ricarica.

Per portare subito a casa questo eccezionale lucchetto con sensore d’impronte digitali, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

