Questo Logitech è il mouse DEFINITIVO: wireless e batteria da 70 giorni

Se c’è un mouse wireless che fa diventare il sangue ancora più caldo, quello è senza ombra di dubbio il Logitech Mx Master 2S. Un gioiellino sotto tutti i punti di vista che sì, ti aiuta ad affrontare le ore davanti al computer in modo totalmente differente.

Ti sembrerà strano, ma questo prodotto fa la differenza. È vero, è un investimento ma ora che è in promozione su Amazon? Se lo hai sempre desiderato è il momento di agire. Per questo ti segnalo che il ribasso del 42% te lo fa acquistare a prezzo regalo: collegati ora sulla pagina e portalo a casa con appena 68,99€.

Logitech MX Master 2S: il mouse wireless che ti soddisfa sempre

Forse ritieni inutile avere un mouse costoso sulla scrivania ma se a fine giornata sono le prestazioni TOP che richiedi, questo è il modello su cui puntare senza ombra di dubbio. Elegante e realizzato con materiali di prima qualità, fa sia la sua figura che il suo dovere.

Con un sensore ottico che funziona praticamente su qualunque superficie, non hai problemi a sfruttarlo a dovere. Conta che ha DPI fino a 4000 quindi di personalizzazione ne puoi fare, eccome. Tuttavia sono due le caratteristiche che te lo fanno amare a più non posso:

lo scorrimento dello scroller che funziona secondo due modalità: ultra veloce o a scatti per navigare nei documenti nel giro di un secondo; la batteria integrata che è totalmente ricaricabile e ti offre un’autonomia di 70 giorni completi.

Come potrai vedere, poi, ha un design sagomato studiato appositamente per accompagnare la tua mano (destra) e non mancano dei pulsanti aggiuntivi come lo scroller dedicato al pollice.

Compatibile con qualsiasi sistema operativo, puoi decidere di connetterlo mediante micro ricevitore USB o sfruttando il Bluetooth.

Insomma, Logitech MX Master 2S non scende a compromessi e neanche tu dovresti farlo. Collegati immediatamente su Amazon e approfitta del ribasso del 42% per portarlo a casa con soli 68€.

