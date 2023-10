Questo Laptop touch screen ha uno schermo 2K, 12GB di RAM, 512GB SSD e costa pochissimo!

Se stai cercando un laptop versatile e potente, questa è l’opportunità perfetta da non perdere. Il laptop CHUWI FreeBook 13.5″ è ora disponibile su Amazon a soli 331,55€, con uno sconto del 30% rispetto al suo prezzo abituale di 479,00€.

CHUWI FreeBook è il laptop che state cercando

Una delle caratteristiche principali di questo laptop è il suo display touch da 13,5 pollici con una risoluzione nitida di 2256 x 1504 pixel. Questo significa immagini chiare e dettagliate per il tuo lavoro o il tuo intrattenimento.

Per quanto riguarda le prestazioni, il laptop è dotato di un processore Intel Celeron N5100 Quad Core 2.8 GHz, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Con 12 GB di RAM e un SSD da 512 GB, avrai un’esperienza di utilizzo fluida e veloce, con spazio di archiviazione sufficiente per i tuoi file e documenti.

Il sistema operativo Windows 11 offre una vasta gamma di compatibilità con le applicazioni che utilizzi quotidianamente, assicurandoti un’esperienza senza interruzioni.

La batteria da 38 Wh ti offre un’autonomia fino a 10 ore, il che significa che puoi lavorare o divertirti senza preoccuparti di dover ricaricare il laptop frequentemente.

Inoltre, il CHUWI FreeBook ha un design unico, con uno schermo che può essere ruotato di 360°, trasformandolo in un versatile tablet YOGA. Questo ti consente di scegliere l’angolazione perfetta per le tue esigenze, rendendolo incredibilmente comodo e pratico.

Con il suo schermo 2K touch, questo laptop offre effetti visivi chiari e nitidi, perfetti per il lavoro e l’intrattenimento. La cornice sottile offre più spazio di lavoro, e la webcam da 1 MP ti consente di videochiamare familiari e amici in modo chiaro.

Il laptop è anche leggero, sottile e portatile, adatto per essere trasportato ovunque tu vada. Il suo design a schermo intero e compatto si adatta facilmente a uno zaino o a una borsa, in modo da poter portare la tua creatività ovunque tu vada.

Con 12 GB di RAM LPDDR4 e 512 GB di SSD, avrai prestazioni elevate e multitasking più veloce. Inoltre, il laptop è dotato di tre interfacce di tipo C, una delle quali supporta la ricarica PD e la trasmissione dati USB 3.0, il che lo rende incredibilmente versatile.

Non perdere questa straordinaria offerta sul CHUWI FreeBook 13.5″ su Amazon a soli 331,55€ invece di 479,00€. Clicca subito sul box in alto per ottenere il tuo laptop a un prezzo ridotto e preparati a sperimentare prestazioni e versatilità senza precedenti.