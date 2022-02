Questo Kingdom Hearts a meno di 20€ è il gioco che può sorprenderti

Kingdom Hearts Melody of Memory, particolare e apprezzato spin-off della nota serie, è disponibile in offerta su Amazon.it con uno sconto di ben il 67% sul prezzo di listino. Con soli 19,99€ potete portarvi a casa un gioco che vi riporterà a suo modo nel mondo magico che mette insieme gli universi Disney e Square Enix, un episodio imperdibile se sei un amante del franchise.

Il titolo è venduto e spedito da Amazon stessa e ti arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo se sei un abbonato a Prime.

Kingdom Hearts, oltre 140 tracce musicali, 20 personaggi e puoi giocare anche in compagnia

Come si intuisce dal nome, Kingdom Hearts Melody of Memory è un particolarissimo gioco musicale che permette di giocare nei panni di oltre 20 personaggi della serie, con più di 140 canzoni e la possibilità di rivivere i ricordi più importanti nella storia del franchise in un modo decisamente originale.

I brani sono tutti tratti ovviamente dalla serie che fa convergere gli universi Disney e Square Enix: l'obiettivo è arrivare alla fine del livello seguendo correttamente il tempo della musica, con il gioco che richiede di premere al momento giusto i tasti indicati per evitare che la salute dei personaggi si riduca fino ad arrivare a zero. Puoi giocare anche in compagnia di più amici.

Melody of Memory è un elogio all'intera saga di Kingdom Hearts e un continuo carico di ricordi e nostalgia per qualunque appassionato: ti permette di rivivere tutti gli eventi della serie e si svolge dopo quanto è successo nel terzo capitolo e la relativa espansione Re: Mind. Se non l'hai ancora recuperato e sei un fan del franchise, questa offerta di Amazon.it non puoi assolutamente fartela sfuggire.