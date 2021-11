Questo iPad Mini 6 costa più di 84000 dollari

L'azienda di lusso Caviar ha recentemente lanciato una versione speciale della serie iPhone 13 Pro. Secondo il sito Web ufficiale dell'azienda, ora ci sono tanti nuovi iPad Mini 6 dotati di elementi di pregio che fanno sì che il prezzo dei suddetti gadget schizzi alle stelle.

iPad Mini 6 by Caviar: lusso allo stato puro

Il modello più costoso è realizzato in oro puro ed è premium su tutti i fronti. Ricordiamo che il marchio russo Caviar è famoso per i suoi smartphone e accessori di lusso. L'azienda ha sette modelli di lusso per questo mini-tablet; il più economico costa “solo” 5450 dollari. Ci sono anche le versioni Gold Black, Carbon Black, Black Leather, Steel Carbon, Violet, Gold Plated e Gold.

Mentre tutti gli altri modelli costano tra $ 5.000 e $ 7.000, il modello Gold costa ben $ 84.940. Poiché questi dispositivi sono di lusso, nella maggior parte dei casi l'azienda non produce più di 100 unità. Tuttavia, per l'iPad mini 6 Gold, sono disponibili solo sei modelli in tutto il mondo.

Il corpo di questa iterazione è realizzato in oro 18 carati, intarsiato di diamanti aventi un diametro di 4 mm. Il logo Caviar è inciso nella parte posteriore inferiore e la capacità di archiviazione è di 256 GB.

La compagnia è riuscito a trasformare il semplice design dell'iPad mini 6 in un'opera d'arte. A parte il lussuoso materiale, tutto il resto di questo dispositivo rimane lo stesso. L'hardware, il software, gli interni, il displau sono gli stessi che abbiamo nel modello standard.

Il mini tablet di Apple è dotato dell'ultimo processore A15 Bionic di Apple che utilizza il processo di produzione a 5 nm di TSMC. Si dice che la CPU e la GPU siano il 50% e il 30% avanti rispetto ai prodotti concorrenti. Il device supporta anche le reti 5G e può contenere schede nano-SIM.

Vale la pena ricordare che il miglioramento più evidente dell'iPad mini 6 è il suo look. Questo dispositivo utilizza per la prima volta il design dell'iPad Air 4 e ha un pannello privo di elementi disturbanti.

Viene fornito con uno schermo Liquid Retina da 8,3 pollici con una risoluzione di 2266 x 1488 e 326 PPI. Questo tablet supporta il display a colori originale e la Apple Pencil di seconda generazione.

