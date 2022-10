Questo iPad in offerta è il tablet Apple DA COMPRARE in questo momento

Apple ha recentemente presentato il nuovo iPad di decima generazione che, come principale novità, porta un notevole incremento di prezzo, partendo ora da 589 euro per il modello base. Fortunatamente, sul mercato è ancora disponibile l’ottimo iPad di nona generazione che rappresenta la scelta ideale per chi cerca di un iPad economico senza scendere a compromessi con le prestazioni.

Grazie all’offerta disponibile ora su Amazon, infatti, l’iPad di nona generazione è acquistabile al prezzo scontato di 361 euro invece che 439 euro, con un risparmio di oltre 200 euro rispetto al modello di decima generazione a parità di configurazione (64 GB di storage e connettività Wi-Fi). Il tablet è acquistabile anche in 5 rate mensili Amazon (circa 72 euro al mese).

iPad di nona generazione: è il tablet Apple da comprare a questo prezzo

Il prezzo di listino molto elevato dell’iPad di decima generazione rende l’iPad di nona generazione un vero e proprio “best buy” per chi cerca un nuovo iPad economico ma in grado di offrire prestazioni superiori a tutti i tablet Android di pari fascia.

Questo tablet può contare sul processore Apple A13 Bionic supportato da un display Retina da 10,2 pollici. C’è anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Da segnalare il “classico” design con tasto Home centrale e sensore Touch ID, sempre super affidabile, integrato.

Con la nuova offerta di Amazon, quindi, è possibile acquistare iPad di nona generazione al prezzo di 361 euro invece che 439 euro. Il modello in offerta ha 64 GB di storage e connettività Wi-Fi ed è disponibile anche in 5 rate mensili.

Per la versione da 256 GB con Wi-Fi è necessario mettere in conto una spesa di 541 euro (con sconto del 15%) mentre per la versione da 64 GB Wi-Fi + Cellular è fissato un prezzo di 487 euro (-20% attualmente su Amazon). Tutti i modelli sono acquistabili direttamente da Amazon:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.