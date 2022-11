Questo Huawei MateBook D15 è IMPERDIBILE: costa solo 399€ su Amazon

Non è facile trovare un notebook completo, veloce e con una costruzione premium a prezzo ridotto e, per questo motivo, l’offerta di Amazon dedicata all’ottimo Huawei MateBook D15 è da cogliere al volo. Il laptop di casa Huawei, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 399 euro con la possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi (da 80 euro l’una). Il notebook è disponibile in una versione con Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è anche una versione con Ryzen 5 in offerta a 529 euro.

Huawei MateBook D15: completo e ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il Huawei MateBook D15 è un vero e proprio punto di riferimento della fascia bassa del mercato notebook. Si tratta di uno dei pochi laptop che non scende a compromessi sulla qualità costruttiva, offrendo un’ottima scheda tecnica senza mancanze. Il portatile può contare sul processore Intel Core i3-1115G4, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

A supportare il processore troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare, inoltre, che il notebook può contare sul supporto Wi-Fi 6 e su di una dotazione di porte completa. Nonostante il display di dimensioni considerevoli, Huawei MateBook D15 è anche molto leggero e, quindi, adatto alla portabilità. Il notebook, infatti, pesa appena 1,56 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Huawei MateBook D15 al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità di acquisto rateale a 80 euro al mese per 5 mesi. Per chi cerca una marcia in più per il proprio portatile c’è anche la versione con Ryzen 5550U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta a 529 euro.

