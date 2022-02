Questo gagdet in auto, al volante: guarda mamma, SENZA MANI

Guidare con prudenza non è qualcosa da fare perché te lo si viene detto, ma risponde a una cosa chiamata senso civico. Prime di salvare te stesso, devi pensare che vicino a te hai delle persone. Per questo utilizzare il cellulare mentre sei al volante è proprio esasperante. Se tuttavia ne hai bisogno per trovare una destinazione, esistono delle soluzioni adatte al tuo caso. Con questo prodottino? Stai una favola. È un porta cellulare magnetico che ti mantiene il display dello smartphone in bella vista, senza che tu debba toccarlo.

Con Amazon lo paghi appena 13,71€ se spunti al volo il coupon e approfitti della doppia promozione in corso. Mi raccomando però, seleziona la destinazione o avvia la playlist che più ti piace prima di metterti alla guida.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Porta cellulare magnetico: un must in auto

Si tratta di un gioiellino vero e proprio perché può essere collocato ovunque tu voglia. Infatti arriva a casa con due diversi agganci quindi lo fissi o sfruttando il biadesivo 3M o montando il pezzo che si blocca nella bocchetta per l'aria condizionata.

Una volta scelta la sua posizione, non ti resta che agganciare lo smartphone sfruttando l'attacco magnetico. In orizzontale, in verticale, non farti problemi. Lui è fortissimo e alla prima buca non ti delude. Infatti il magnete è così potenziato che potrebbe reggerne quattro di smartphone in contemporanea.

Semplicemente un svolta vita, lo devi avere. Ti faccio sapere che in confezione trovi tutto ciò che ti serve per montarlo nel giro di uno o due secondi.

Cosa aspetti? Acquista al volo questo bellissimo porta cellulare magnetico su Amazon spuntando il coupon e pagandolo soltanto 13,71€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.