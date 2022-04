Questo gadget USB da 0,09€ è una GENIALATA mai più senza

Il classico prodotto mai più senza è questo gadget USB, che ti permette di aggiungere un interruttore praticamente ovunque non ci sia. Il suo pregio? Non solo è utilissimo, ma è anche incredibilmente economico.

Su Amazon è praticamente quasi gratis. Lo prendi a 0,09€ con spedizioni di 3,99€. Una volta provato, ne capisci il potenziale e non puoi più farne a meno.

Gadget USB: un interruttore pronto all'uso

Quella bella lampada, quel simpatico ventilatore, quell'alimentatore. Un sacco di prodotti che puoi alimentare usando, appunto, una porta USB. Purtroppo però non hanno un tasto di accensione e spegnimento.

Di conseguenza, l'unico modo per disattivarli è staccare proprio l'alimentazione. Scomodo e poco sicuro. Esiste però un accessorio utilissimo che si collega al cavo e fa si che la magia si compia: hai subito il tuo interruttore, pronto per essere utilizzato all'occorrenza.

In questo modo, puoi accendere e spegnere qualsiasi dispositivo USB, proprio come faresti con qualsiasi altro oggetto. Un gadget super comodo e utile, come anticipato. A questo prezzo poi, vale senz'altro la pena provarlo!

Su Amazon lo trovi a 0,09€ con spedizioni di 3,99€. Per accaparrartelo, basta solo completare l'ordine. Porti a casa una genialata utilissima in un sacco di contesti.