Questo gadget è UNICO e geniale: rende smart qualsiasi accessorio USB

Hai presenza quella lampada, quel ventilatore, il caricabatterie dello smartphone e qualsiasi altra cosa funzioni attraverso una porta USB? Ecco, immagina di poterla rendere smart, gestendone ogni aspetto tramite applicazione per smartphone. Si tratta di un piccolo accessorio, che non è una semplice presa intelligente: è molto più compatto ed integra direttamente un ingresso USB. A lui puoi collegare direttamente il cavo dell’oggetto che ti interessa e il gioco è fatto.

Finalmente, potrai gestire al meglio la luce da notte, ma anche la ricarica del tuo smartphone, tablet o di qualsiasi altro accessorio. Non solo puoi controllare tutto tramite applicazione, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google, puoi farlo utilizzando la voce. Non perdere l’occasione di provare questo accessorio, unico nel suo genere, spendendo pochissimo su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 17€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Ottima la qualità di questo gadget, garantita da un brand leader nel settore come Sonoff. Con gli accessori alimentati tramite porta USB ormai in costante aumento, avere una sorta di interruttore intelligente per gestirne il funzionamento è certamente una buona idea. Puoi anche programmarlo, così da far avvenire tutto completamente in automatico.

Super facile da configurare, l’installazione è elementare: inserisci il dispositivo nell’alimentatore che usi di solito (ad esempio il caricatore dello smartphone o anche un hub USB) e lui colleghi l’accessorio che vuoi rendere smart, proprio tramite cavo USB. A quel punto, dopo un rapido abbinamento a Internet – tramite applicazione per smartphone – è pronto all’uso. Insomma, un dispositivo semplice, utile ed efficace. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 17€ circa appena da Amazon, la spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

